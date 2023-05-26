Le Monde: во Франции полицейский сдавал информацию ПСЖ за билеты на матчи

Полицейскому во Франции предъявили обвинения по утечке конфиденциальной информации в пользу «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Le Monde, сотрудник полиции, который занимал должность бригадного начальника в Зональной территориальной разведывательной службе в Бордо, должен был предоставить парижскому клубу информацию о болельщике «Ренна», которому в 2019 году после финала Кубка Франции дал пощёчину нападающий Неймар.

По версии следствия, полицейский должен был свериться с документами ведомства, чтобы проверить, имел ли болельщик судимость.

Взамен этой информации он получил бы билеты на матчи ПСЖ.

Офицеру полиции предъявили обвинения в «нарушении профессиональной тайны» и «посягательстве на государственную оборонную тайну». В марте он был помещен под судебный надзор.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить нападающему Лионелю Месси контракт с зарплатой €100 млн за сезон.