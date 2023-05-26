Le Monde: во Франции полицейский сдавал информацию ПСЖ за билеты на матчи
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Как сообщает Le Monde, сотрудник полиции, который занимал должность бригадного начальника в Зональной территориальной разведывательной службе в Бордо, должен был предоставить парижскому клубу информацию о болельщике «Ренна», которому в 2019 году после финала Кубка Франции дал пощёчину нападающий Неймар.
По версии следствия, полицейский должен был свериться с документами ведомства, чтобы проверить, имел ли болельщик судимость.
Взамен этой информации он получил бы билеты на матчи ПСЖ.
Офицеру полиции предъявили обвинения в «нарушении профессиональной тайны» и «посягательстве на государственную оборонную тайну». В марте он был помещен под судебный надзор.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить нападающему Лионелю Месси контракт с зарплатой €100 млн за сезон.