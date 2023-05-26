«Сочи» проведёт матч с «Зенитом» в форме, посвящённой Дню города

«Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» сыграет в уникальной форме, которая посвящена Дню города.

«На лицевой стороне изображены достопримечательности города, которые передают его дух и красоту. Сочи располагается на побережье Чёрного моря, является самым оживлённым морским курортом страны и столицей зимней Олимпиады 2014 года», — говорится в заявлении.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 27 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт». Игра начнётся в 19:00 мск.

«Сочи» с 37 очками занимает десятое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее в «Сочи» назвали вбросом новость об интересе российских клубов к Макарчуку.