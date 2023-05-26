В «Сочи» назвали вбросом новость об интересе российских клубов к Макарчуку

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об информации, что «Спартак», «Зенит» и ЦСКА проявляют интерес к защитнику Артёму Макарчуку.

«Очень много пишут, опровергать постоянно это не хочется. Мы ничего не получали. Не хочется постоянно комментировать вбросы», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, клуб из Сочи пока не готов отпускать 27-летнего россиянина, так как ещё не нашёл ему замену.

По информации источника, вероятность ухода защитника из «Сочи» во время летнего трансферного окна велика.

Отмечается, что наиболее вероятен переход Макарчука в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Макарчук забил один мяч и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.