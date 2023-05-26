В «Сочи» назвали вбросом новость об интересе российских клубов к Макарчуку
- РИА Новости
«Очень много пишут, опровергать постоянно это не хочется. Мы ничего не получали. Не хочется постоянно комментировать вбросы», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, клуб из Сочи пока не готов отпускать 27-летнего россиянина, так как ещё не нашёл ему замену.
По информации источника, вероятность ухода защитника из «Сочи» во время летнего трансферного окна велика.
Отмечается, что наиболее вероятен переход Макарчука в ЦСКА.
В нынешнем сезоне Макарчук забил один мяч и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее стало известно, что стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.