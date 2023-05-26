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Тарасова: не нужно призывать спортсменов бойкотировать Олимпиаду

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о призывах к бойкоту Олимпийских игр.
Тарасова: не нужно призывать спортсменов бойкотировать Олимпиаду
  • РИА Новости

«Думаю, Александр Жулин правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать. Если есть возможность, надо участвовать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв дал понять, что ни один российский спортсмен не подпишет декларацию или иной документ против собственной страны.

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