UOL: бывшего футболиста «Барселоны» арестовали за стрельбу в общественном месте
- Gettyimages.ru
Как сообщает UOL, инцидент произошёл в апреле во время национального праздника День Тирадентиса.
По информации источника, футболист затеял спор с группой людей, а когда охранник попросил удалиться, экс-игрок каталонского клуба выстрелил в воздух из пистолета.
Уточняется, что футболист признался в содеянном.
32-летний Сантос на данный момент является свободным агентом. В составе каталонского клуба он провёл восемь матчей и отметился одной результативной передачей. Он стал двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Ранее защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити высказался о выступлении за каталонский клуб.