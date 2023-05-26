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UOL: бывшего футболиста «Барселоны» арестовали за стрельбу в общественном месте

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Бывший футболист «Барселоны» Дуглас дос Сантос был задержан полицией за стрельбу в общественном месте.
UOL: бывшего футболиста «Барселоны» арестовали за стрельбу в общественном месте
  • Gettyimages.ru

Как сообщает UOL, инцидент произошёл в апреле во время национального праздника День Тирадентиса.

По информации источника, футболист затеял спор с группой людей, а когда охранник попросил удалиться, экс-игрок каталонского клуба выстрелил в воздух из пистолета.

Уточняется, что футболист признался в содеянном.

32-летний Сантос на данный момент является свободным агентом. В составе каталонского клуба он провёл восемь матчей и отметился одной результативной передачей. Он стал двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Ранее защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити высказался о выступлении за каталонский клуб.

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