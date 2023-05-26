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Юмтити сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой

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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити высказался о выступлении за каталонский клуб.
Юмтити сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой
  • Gettyimages.ru

«Всё, что мне было нужно, — это чувствовать, что меня ценят, приносят пользу и уважают. В Каталонии я провёл четыре года в тюрьме: не только на спортивном уровне, но и в повседневной жизни», — приводит слова Юмтити AS.

29-летний защитник перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за €25 млн. В нынешнем сезоне француз на правах аренды выступал за «Лечче», где провёл 33 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2026 года.

Ранее «Барселона» объявила об уходе защитника Альбы по окончании сезона.

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