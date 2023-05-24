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«Барселона» объявила об уходе защитника Альбы по окончании сезона

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«Барселона» сообщила, что защитник Жорди Альба покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона.

«Наш клуб хотел бы публично выразить благодарность Альбе за его профессионализм, преданность и самоотверженность, а также за его неизменно позитивные и дружеские отношения со всеми членами семьи «Барселоны», — написала пресс-служба каталонского клуба.

34-летний Альба известен по выступлениям за «Террагону», «Валенсию». С 2012 года он защищает цвета «Барселоны», за которую провёл 458 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 99 результативных передач. С каталонским клубом он становился шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, одержал победу в Лиги чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.

Ранее «Барселона» проиграла «Вальядолиду» в матче Примеры.

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