«Барселона» объявила об уходе защитника Альбы по окончании сезона

«Барселона» сообщила, что защитник Жорди Альба покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона.

«Наш клуб хотел бы публично выразить благодарность Альбе за его профессионализм, преданность и самоотверженность, а также за его неизменно позитивные и дружеские отношения со всеми членами семьи «Барселоны», — написала пресс-служба каталонского клуба.

34-летний Альба известен по выступлениям за «Террагону», «Валенсию». С 2012 года он защищает цвета «Барселоны», за которую провёл 458 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 99 результативных передач. С каталонским клубом он становился шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, одержал победу в Лиги чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.

Ранее «Барселона» проиграла «Вальядолиду» в матче Примеры.