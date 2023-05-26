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Гендиректор «Зенита» Медведев: на повестке дня у нас десятое российское чемпионство

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новых целях клуба в сезоне-2023/24.
Гендиректор «Зенита» Медведев: на повестке дня у нас десятое российское чемпионство
  • РИА Новости

«Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня десятое российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для «Зенита»: столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом России. Сергей Семак пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ с петербургской командой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» выпустил ролик в честь 98-летия клуба.

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