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«Зенит» выпустил ролик в честь 98-летия клуба

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Санкт-петербургский «Зенит» выпустил ролик в честь 98-летия клуба.
«Зенит» выпустил ролик в честь 98-летия клуба

Отмечается, что действие клипа разворачивается на фоне «культовых и знаковых для «Зенита» и Петербурга мест».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали чемпионата России в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом России. Сергей Семак пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ с петербургской командой.

Ранее Семак высказался о частых ошибках арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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