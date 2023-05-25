Санкт-петербургский «Зенит» выпустил ролик в честь 98-летия клуба.

Отмечается, что действие клипа разворачивается на фоне «культовых и знаковых для «Зенита» и Петербурга мест».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали чемпионата России в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом России. Сергей Семак пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ с петербургской командой.

Ранее Семак высказался о частых ошибках арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).