Семак назвал разную трактовку моментов причиной судейских ошибок в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о частых ошибках арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Большинство ошибок связаны с изменением трактовок. Много моментов, которые трактуются по‑разному. Тем больше мы будем работать над этим, объяснять клубам решения, затем признавать эти ошибки. Чтобы всё было понятно и можно было двигаться дальше», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Для «Зенита» эта победа в чемпионате стала пятой подряд под руководством российского специалиста.

Ранее Семак ответил на вопрос о возможности попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.