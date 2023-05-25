Семак ответил на вопрос о возможности попробовать свои силы в зарубежном чемпионате

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, есть ли у него желание попробовать свои силы в зарубежных клубах.

«Не поедут же наши игроки в средний клуб Европы, чтобы просто там играть. Им же интересно выступать в сильных клубах. То же самое с тренерами. Чтобы уехать из России, должно появиться интересное предложение из более сильного чемпионата», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Для «Зенита» эта победа в чемпионате стала пятой подряд под руководством российского специалиста.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Семака лучшим тренером РПЛ.