Семак ответил на вопрос о возможности попробовать свои силы в зарубежном чемпионате
«Не поедут же наши игроки в средний клуб Европы, чтобы просто там играть. Им же интересно выступать в сильных клубах. То же самое с тренерами. Чтобы уехать из России, должно появиться интересное предложение из более сильного чемпионата», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.
Для «Зенита» эта победа в чемпионате стала пятой подряд под руководством российского специалиста.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал Семака лучшим тренером РПЛ.