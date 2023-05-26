«Даллас» обыграл в овертайме «Вегас» и сократил отставание в серии плей-офф НХЛ
Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий Иван Барбашёв не отметился результативными действиями.
Напомним, что форвард «Даллас Старз» Евгений Дадонов участия в матче не принимал.
Счёт в серии — 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 28 мая.
Ранее двукратный чемпион мира Виталий Прошкин высказал мнение, что без Сергея Бобровского «Флорида Пантерз» вряд ли бы смог пробиться в финал Кубка Стэнли.