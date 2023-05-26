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Прошкин: Бобровский в Кубке Стэнли показал, что он великий вратарь

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Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин считает, что без Сергея Бобровского «Флорида Пантерз» вряд ли бы смогла пробиться в финал Кубка Стэнли.

«Бобровский попал в финал Кубка Стэнли, это радость. В последнее время в его сторону было много критики, но игры плей-офф показали, что он великий вратарь. Бобровский делал свою работу и доказал, что может привести команду к финалу», — цитирует Прошкина «Чемпионат».

Он назвал правильным утверждение, что вратарь — это полкоманды.

«Так и есть. Когда вратарь ловит неберущиеся шайбы, то команда пытается играть так же уверенно», — добавил Прошкин.

В полуфинальной серии «Флорида Пантерз» обыграла «Каролина Харрикейнз» со счётом 4-0.

Таким образом, команда второй раз в истории НХЛ и впервые в XXI веке вышла в финал Кубка Стэнли. В 1996 году «Флорида» в решающей серии уступила «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Бобровский в серии с «Каролиной» пропустил шесть шайб с процентом отражённых бросков 96,6%.

Ранее сообщалось, что два российских игрока примут участие в финале Кубка Стэнли — 2023.

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