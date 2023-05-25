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Сборная Латвии по хоккею взяла верх над Швецией и пробилась в полуфинал ЧМ-2023

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Сборная Латвии обыграла команду Швеции и оформила выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Сборная Латвии по хоккею взяла верх над Швецией и пробилась в полуфинал ЧМ-2023
  • AP

Игра в Риге завершились со счётом 3:1 в пользу коллектива Харийса Витолиньша.

В составе победителей шайбы забросили Данс Лочмелис (13-я минута), Микс Индрашис (46-я), Янис Якс (54-я). У проигравших отличился Тимоти Лильегрен (30-я).

Немногим ранее в полуфинал также пробились сборные США, Германии, Канады.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах со сборной России.

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