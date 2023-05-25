Определились все полуфиналисты ЧМ по хоккею 2023 года

Стали известны составы полуфинальных пар чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Сборная США встретится с командой Германии, Канада сыграет с Латвией. Матчи пройдут 27 мая.

Финал турнира состоится в Тампере 28 мая.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах со сборной России.