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Определились все полуфиналисты ЧМ по хоккею 2023 года

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Стали известны составы полуфинальных пар чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Определились все полуфиналисты ЧМ по хоккею 2023 года
  • Gettyimages.ru

Сборная США встретится с командой Германии, Канада сыграет с Латвией. Матчи пройдут 27 мая.

Финал турнира состоится в Тампере 28 мая.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах со сборной России.

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