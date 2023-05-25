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Родионенко поддержала позицию ОКР о недопустимости подписания деклараций

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Старший тренер сборной Валентина Родионенко дала понять, что в Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) полностью поддерживают позицию Олимпийского комитета России (ОКР) о недопустимости подписания атлетами деклараций для допуска на международные соревнования.

«Мы полностью поддерживаем — федерация, я, гимнасты. Хочу сказать за сборную свою, у нас никто даже на эту тему не говорил и не собирался участвовать в международных соревнованиях на таких условиях», — цитирует Родионенко РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.

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