«Спартак» не выходил на «Ростов» с предложением по трансферу Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что полузащитник Данил Глебов продолжит выступать за команду с берегов Дона.

«Что касается будущего нашего капитана Данила Глебова, то предложений не поступало», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что «Ростов» стремится сохранить состав в предстоящем межсезонье.

«Не расстаться с кем-либо из лидеров, а укрепиться перед новым сезоном», — добавил Рыскин.

По информации СМИ, в услугах Глебова заинтересован московский «Спартак». Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн. Красно-белые дали понять, что не собираются переплачивать за полузащитника.

Глебов в 27 матчах сезона-2022/23 забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Контракт 23-летнего хавбека с «Ростовом» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что московские ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к защитнику «Сочи» Артёму Макарчуку.