Винер поддержала позицию ОКР о недопустимости подписания политических деклараций

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о позиции Олимпийского комитета России (ОКР) о недопустимости подписания российскими спортсменами политических деклараций.

«Мы не подписываем такие заявления. Наши великие спортсмены тоже никогда не подписывали такие заявления», — приводит слова Винер РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.