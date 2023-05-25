Винер поддержала позицию ОКР о недопустимости подписания политических деклараций
- РИА Новости
«Мы не подписываем такие заявления. Наши великие спортсмены тоже никогда не подписывали такие заявления», — приводит слова Винер РИА Новости.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.