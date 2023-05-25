Главный тренер «Каролины»: многие скажут, что нас вынесли в одну калитку, но это не так

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал вылет своей команды в полуфинале Кубка Стэнли.

«Самое печальное, что многие, увидев счёт в серии, скажут, что нас просто вынесли в одну калитку. Но я считаю, что мы не были худшей командой во всех четырёх матчах. Нас обыграли, но в каждом матче мы боролись», — цитирует Бриндамора Sportsnet.

В полуфинальной серии «Флорида» обыграла «Каролина Харрикейнз» со счётом 4-0. Четвёртый матч серии завершился со счётом 3:2 в пользу «Пантерз». В составе команды выступает российский вратарь Сергей Бобровский.

Ранее сообщалось, что два российских игрока примут участие в финале Кубка Стэнли — 2023.