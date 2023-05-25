Канчельскис: «Рубину» нужно отблагодарить Слуцкого
«Медали дают, если ты отработал 50% сезона. Есть правила, и мы должны их выполнять. Да, не получилось, но он же вклад внёс. Здесь не должно быть споров или сомнений, давать ли медаль. Его тоже нужно отблагодарить», — цитирует Канчельскиса Metaratings.
15 ноября 2022 года стало известно, что российский специалист решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.
Ранее Слуцкий заявил, что должен получить медаль, потому что отработал в «Рубине» 19 туров ФНЛ.