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Канчельскис: «Рубину» нужно отблагодарить Слуцкого

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о вкладе тренера Леонида Слуцкого в выходе «Рубина» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Медали дают, если ты отработал 50% сезона. Есть правила, и мы должны их выполнять. Да, не получилось, но он же вклад внёс. Здесь не должно быть споров или сомнений, давать ли медаль. Его тоже нужно отблагодарить», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

15 ноября 2022 года стало известно, что российский специалист решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.

Ранее Слуцкий заявил, что должен получить медаль, потому что отработал в «Рубине» 19 туров ФНЛ.

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