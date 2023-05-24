Слуцкий о «Рубине»: я должен получить медаль, всё-таки отработал 19 туров

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на то, что казанский клуб вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Мне приятно, что «Рубин» вернулся и я тоже принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль, всё-таки отработал 19 туров», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

15 ноября 2022 года стало известно, что российский специалист решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.

Ранее Василий Уткин заявил, что Слуцкий может продолжить карьеру в России или на Кипре.