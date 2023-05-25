Соннен: ходят слухи, что Павлович подерётся с Джонсом

Бывший боец Чейл Соннен сообщил, что UFC готовит поединок между Сергеем Павловичем и Джоном Джонсоном в августе.

«До меня дошёл слух, что поединок между Джонсом и Миочичем сорвался. Вместо этого Павлович станет соперником Джонса в августе. Это сильные слухи, чтобы утверждать, что UFC уже работает над организацией поединка», — цитирует Соннена MMA Mania.

На счету 35-летнего американца 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA). У 30-летнего россиянина 17 побед в 18 боях в MMA.

Ранее Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем за большой гонорар.