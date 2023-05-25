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Бушманов: надеюсь, жёсткое наказание повлияет на поведение Соболева

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Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов отреагировал на то, что нападающий «Спартака» Александр Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию в чемпионате России за неприличный жест в матче 28-го тура с ЦСКА (2:1).
Бушманов: надеюсь, жёсткое наказание повлияет на поведение Соболева
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«Было понятно, что красная карточка Роши будет отменена. Но и дисквалификация Соболева на четыре матча — заслуженная. Такого жёсткого наказания достаточно. Надеюсь, что эта ситуация повлияет на его поведение», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что в поведении Соболева основную роль играет воспитание.

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