Бушманов: надеюсь, жёсткое наказание повлияет на поведение Соболева

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов отреагировал на то, что нападающий «Спартака» Александр Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию в чемпионате России за неприличный жест в матче 28-го тура с ЦСКА (2:1).

«Было понятно, что красная карточка Роши будет отменена. Но и дисквалификация Соболева на четыре матча — заслуженная. Такого жёсткого наказания достаточно. Надеюсь, что эта ситуация повлияет на его поведение», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что в поведении Соболева основную роль играет воспитание.