Орлов считает, что в поведении Соболева основную роль играет воспитание

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал то, что нападающий «Спартака» Александр Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию в чемпионате России за неприличный жест в матче 28-го тура с ЦСКА (2:1).

«У него ведь недавно была дисквалификация за драку в матче с «Зенитом»! Это воспитание. Такое поведение бьёт по репутации футбола. Шоу можно добиваться другими моментами. У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за неё постоянно заходит», — цитирует Орлова Sport24.

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что Рошу нужно было дисквалифицировать на два матча РПЛ.