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Иньеста заявил, что не планирует завершать карьеру

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Испанский полузащитник Андрес Иньеста прокомментировал информацию о том, что он покинет японский «Виссел Кобе» 1 июля.
Иньеста заявил, что не планирует завершать карьеру
  • Gettyimages.ru

«Думаю, мы всегда представляли, что я закончу карьеру здесь, это было желанием всех. Но я покидаю клуб по обоюдному согласию», — заявил игрок на пресс-конференции.

Он также отметил, что уважает «другие приоритеты главного тренера команды Такаюки Йошиды», который не предоставлял ему достаточно игрового времени.

39 летний Иньеста проведёт последний матч за клуб 1 июля.

Ранее сообщалось, что Иньеста убеждён, что «Барселона» никогда не подкупала судей.

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