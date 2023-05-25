Иньеста заявил, что не планирует завершать карьеру

Испанский полузащитник Андрес Иньеста прокомментировал информацию о том, что он покинет японский «Виссел Кобе» 1 июля.

«Думаю, мы всегда представляли, что я закончу карьеру здесь, это было желанием всех. Но я покидаю клуб по обоюдному согласию», — заявил игрок на пресс-конференции.

Он также отметил, что уважает «другие приоритеты главного тренера команды Такаюки Йошиды», который не предоставлял ему достаточно игрового времени.

39 летний Иньеста проведёт последний матч за клуб 1 июля.

Ранее сообщалось, что Иньеста убеждён, что «Барселона» никогда не подкупала судей.