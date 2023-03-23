Иньеста убеждён что «Барселона» никогда не подкупала судей

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о деле Негрейры.

«Информация о деле Негрейры печально известна, и я понимаю, что рассматривается — что произошло, а что нет. Я полностью убеждён, что «Барселона» никогда не подкупала судей», — приводит слова Иньесты Football España.

Также он отметил, что не замечал ничего странного в период, когда выступал за каталонцев.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с обращением к болельщикам по поводу дела Негрейры.