Лапорта — о «деле Негрейры»: кампания, направленная против нас, неслучайна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с обращением к болельщикам по поводу «дела Негрейры».

«Кампания, направленная против нас, неслучайна. Её цель — дестабилизировать команду в краткосрочной перспективе и контролировать «Барсу» в среднесрочной. Через некоторое время я объясню, кто, зачем и как захотел организовать эту кампанию.

Не сомневайтесь, что мы будем защищаться. И не только — ещё мы нападём», — приводит слова Лапорты пресс-служба клуба в социальных сетях.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация выступила с заявлением после предъявления обвинения «Барселоне» по «делу Негрейры».