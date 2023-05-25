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Галямин — о Соболеве: такие игроки редко меняются

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Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал то, что нападающий «Спартака» Александр Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию в чемпионате России за неприличный жест в матче 28-го тура с армейским клубом (2:1).
Галямин — о Соболеве: такие игроки редко меняются
  • globallookpress.com

«Научит ли чему-то эта история Соболева? У него эмоциональные выпады происходят каждый второй матч. Очень футболист хорошего уровня, но его гиперэмоциональность мешает показать ещё более классную игру. По моему опыту, такие футболисты редко меняются», — цитирует Галямина «РБ Спорт».

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что в поведении Соболева основную роль играет воспитание.

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