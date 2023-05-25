Роналду мусульманским жестом отпраздновал гол в ворота «Аль-Шабаба»
- AP
- © Eduardo Verdugo
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Во время празднования забитого мяча португалец совершил суджуд — земной поклон, который совершают мусульмане во время молитв.
30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.
Ранее Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии станет одним из пяти лучших в мире.