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Роналду мусульманским жестом отпраздновал гол в ворота «Аль-Шабаба»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил победный гол в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом».
Роналду мусульманским жестом отпраздновал гол в ворота «Аль-Шабаба»
  • AP
  • © Eduardo Verdugo

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Во время празднования забитого мяча португалец совершил суджуд — земной поклон, который совершают мусульмане во время молитв.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии станет одним из пяти лучших в мире.

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