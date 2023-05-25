Роналду мусульманским жестом отпраздновал гол в ворота «Аль-Шабаба»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил победный гол в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом».

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Во время празднования забитого мяча португалец совершил суджуд — земной поклон, который совершают мусульмане во время молитв.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии станет одним из пяти лучших в мире.