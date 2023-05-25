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«Валенсия» проведёт аукцион, доходы от которого пойдут на борьбу с расизмом

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Футбольный клуб «Валенсия» проведёт благотворительный аукцион, доходы от которого пойдут в фонд борьбы с расизмом от Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Для этого аукциона игроки клуба пожертвуют свои футболки, в которых они выйдут на поле в матче 37‑го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Матч «Валенсия» — «Эспаньол» пройдёт 28 мая.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего Винисиуса.

Ранее сообщалось, что в Валенсии задержали трёх человек за расистские выкрики в адрес Винисиуса.

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