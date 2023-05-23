В Валенсии задержали трёх человек за расистские выкрики в адрес Винисиуса

Полиция Испании задержала в Валенсии трёх человек, выкрикивавших расистские оскорбления с трибун в адрес футболиста «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Сегодня полиция арестовала троих молодых людей в Валенсии за расистское поведение во время воскресного матча между Валенсией и мадридским Реалом», — говорится в сообщении правоохранительных органов королевства в Twitter.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображающая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее Бразилия направила жалобу властям Испании из-за расистских оскорблений Винисиуса.