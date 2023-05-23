Бразилия направила жалобу властям Испании из-за расистских оскорблений Винисиуса

Власти Бразилии направили официальную жалобу правительству Испании из-за расистских оскорблений в адрес футболиста «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Правительство Бразилии призывает испанские правительственные и спортивные власти принять необходимые меры для наказания виновных и предотвращения повторения подобных актов», — говорится в заявлении властей.

Отмечается, что в Бразилии глубоко сожалеют, что до сих пор не было принято никаких эффективных мер, чтобы предотвратить и избежать повторения этих актов расизма.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображающая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон поддержал Жуниора.