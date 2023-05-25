Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Баринов: надеюсь, что смогу побить рекорды Лоськова и стану легендой «Локомотива»

Короткая ссылка
Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал продление контракта с клубом.

«Благодарен клубу, руководству за доверие.

Надеюсь, что пройдёт три года, я останусь тут, смогу побить рекорды Дмитрия Лоськова и стану легендой клуба», — приводит слова Баринова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 33 матчах «Локомотива», забил два гола и сделал пять результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рад продлению контракта с Бариновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить