Баринов: надеюсь, что смогу побить рекорды Лоськова и стану легендой «Локомотива»

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал продление контракта с клубом.

«Благодарен клубу, руководству за доверие.

Надеюсь, что пройдёт три года, я останусь тут, смогу побить рекорды Дмитрия Лоськова и стану легендой клуба», — приводит слова Баринова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 33 матчах «Локомотива», забил два гола и сделал пять результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рад продлению контракта с Бариновым.