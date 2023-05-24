Спортивный директор «Локомотива» — о Баринове: он остался в непростой для клуба момент

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рад продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Мы очень рады продлить контракт с нашим капитаном. Дима, как настоящий профессионал, остался в «Локомотиве» в непростой для клуба момент», — приводит слова Ульянова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 33 матчах «Локомотива», забил два гола и сделал пять результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2025/26.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с нападающим Артёмом Дзюбой.