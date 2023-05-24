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Нигматуллин — о продлении контракта Баринова: он себя зарекомендовал в «Локомотиве»

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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об информации, что полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт со столичным клубом.

«Должен быть костяк опытных игроков, определяющих и авторитетных. Баринов себя зарекомендовал в «Локомотиве». Да, было у него желание поиграть за границей. Но, взвесив все за и против, он принял верное решение остаться в родном клубе», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

24 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым до 2026 года.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 33 матчах «Локомотива», забил два гола и сделал пять результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с нападающим Артёмом Дзюбой.

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