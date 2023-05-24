Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — ЦСКА
- РИА Новости
Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на игру между «Краснодаром» и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.
Помогать Левникову будут Роман Усачёв и Андрей Веретёшкин.
Встреча состоится в субботу, 27 мая, и начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре.
После 28 туров РПЛ ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 очками располагается на шестой строчке.
Ранее «Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура РПЛ.