Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — ЦСКА

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на матчи 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — ЦСКА
  • РИА Новости

Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на игру между «Краснодаром» и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Левникову будут Роман Усачёв и Андрей Веретёшкин.

Встреча состоится в субботу, 27 мая, и начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 очками располагается на шестой строчке.

Ранее «Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить