Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на матчи 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на игру между «Краснодаром» и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Левникову будут Роман Усачёв и Андрей Веретёшкин.

Встреча состоится в субботу, 27 мая, и начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 очками располагается на шестой строчке.

Ранее «Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура РПЛ.