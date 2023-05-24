Булыкин: суд поступил справедливо по отношению к Ларину

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал освобождение из-под стражи экс-директора «Чертанова» Николая Ларина.

«На мой взгляд, здесь стоит доверять судебной системе Российской Федерации. Закон превыше всего. И если суд принял решение освободить Николая Ларина из-под ареста и назначить другую меру пресечения, то он поступил справедливо по отношению к нему.



Что касается его действий, то скажу так: закон есть закон. Его необходимо соблюдать вне зависимости от того, какие цели ты преследуешь. На мой взгляд, нарушение закона не принесёт пользы нашему футболу. Даже в благих целях», — заявил Булыкин RT.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на освобождение Ларина.