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Булыкин: суд поступил справедливо по отношению к Ларину

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал освобождение из-под стражи экс-директора «Чертанова» Николая Ларина.
Булыкин: суд поступил справедливо по отношению к Ларину
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«На мой взгляд, здесь стоит доверять судебной системе Российской Федерации. Закон превыше всего. И если суд принял решение освободить Николая Ларина из-под ареста и назначить другую меру пресечения, то он поступил справедливо по отношению к нему.

Что касается его действий, то скажу так: закон есть закон. Его необходимо соблюдать вне зависимости от того, какие цели ты преследуешь. На мой взгляд, нарушение закона не принесёт пользы нашему футболу. Даже в благих целях», — заявил Булыкин RT.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на освобождение Ларина.

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