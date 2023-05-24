Карпов: ЭСК признала ошибочным удаление защитника Роши за «повторение» жеста Соболева

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура со «Спартаком».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, комиссия сообщила о своём решении в заключении для КДК РФС, заседание которого проходит 24 мая. Красная карточка защитника будет отменена.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.