Карпов: ЭСК признала ошибочным удаление защитника Роши за «повторение» жеста Соболева
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, комиссия сообщила о своём решении в заключении для КДК РФС, заседание которого проходит 24 мая. Красная карточка защитника будет отменена.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.