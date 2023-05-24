Дочь Пеле: лучше бы ФИФА боролась с расизмом, а не называла стадионы в честь моего отца

Келли Кристина Насименту, дочь легендарного нападающего Пеле, отреагировала на расистский скандал вокруг нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Президент ФИФА сказал мне, что попросит каждую страну назвать стадион в честь отца. Я думаю, это прекрасно. Но насколько лучше было бы, если бы наследием моего отца были не названия стадионов, а движение против расизма?» — написала Келли в соцсетях.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображающая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее Бразилия направила жалобу властям Испании из-за расистских оскорблений Винисиуса.