Появилось видео провокаций от Соболева за 13 минут до удаления в матче с ЦСКА

Появилось видео, как нападающий «Спартака» Александр Соболев провоцирует полузащитника ЦСКА Виллиана Рошу за 13 минут до удаления в матче.

Как сообщает РИА Новости, Соболев провоцирует защитника за несколько минут до эпизода с удалением. Футболист армейского клуба указывает боковому судье на неподобающее поведение соперника.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.