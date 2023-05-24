Появилось видео провокаций от Соболева за 13 минут до удаления в матче с ЦСКА
Как сообщает РИА Новости, Соболев провоцирует защитника за несколько минут до эпизода с удалением. Футболист армейского клуба указывает боковому судье на неподобающее поведение соперника.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.
Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.