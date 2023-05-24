Определились все участники международного Гран-при «Наше дело» в Санкт-Петербурге
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«Сильнейшие бойцы мирового уровня приезжают в Россию не за деньгами, а ради возможности заявить о себе. Второй полуфиналист определится 12 июня, чемпион мира по грэпплингу Сергей Андреев встретится с первым номером Eagle FC Бахтияром Оразгельдыевым.
Чемпион мира по панкратиону казахстанец Жасулан Акимжан проведёт поединок против чемпиона всероссийских и международных турниров по вольной борьбе Амирлана Амирова.
Также состоится противостояние чемпиона Европы по ММА Наби Ашурлаева и двукратного чемпиона мира по боевому самбо Бекбулата Магомедова», — заявил спортивный директор бойцовской лиги Армен Гулян.
В первом поединке Гран-при в полулёгком весе Артур Арутюнян одержал победу техническим нокаутом над Муборизом Умаровым.
Участники Гран-при 66 кг:
Сергей Андреев — Бахтияр Оразгельдыев;
Жасулан Акимжан — Амирлан Амиров;
Наби Ашурлаев (8-1) — Бекбулат Магомеддов (23-4).
Поединки Гран-при состоятся 12 июня в Санкт-Петербурге. Призовой фонд составит 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Али Хейбати победил Артёма Тарасова единогласным решением судей на турнире «Наше дело».