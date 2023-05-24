Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Определились все участники международного Гран-при «Наше дело» в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Стали известны имена всех участников международного Гран-при «Наше дело», которое пройдёт в Санкт-Петербурге.
Определились все участники международного Гран-при «Наше дело» в Санкт-Петербурге
  • Gettyimages.ru

«Сильнейшие бойцы мирового уровня приезжают в Россию не за деньгами, а ради возможности заявить о себе. Второй полуфиналист определится 12 июня, чемпион мира по грэпплингу Сергей Андреев встретится с первым номером Eagle FC Бахтияром Оразгельдыевым.

Чемпион мира по панкратиону казахстанец Жасулан Акимжан проведёт поединок против чемпиона всероссийских и международных турниров по вольной борьбе Амирлана Амирова.

Также состоится противостояние чемпиона Европы по ММА Наби Ашурлаева и двукратного чемпиона мира по боевому самбо Бекбулата Магомедова», — заявил спортивный директор бойцовской лиги Армен Гулян.

В первом поединке Гран-при в полулёгком весе Артур Арутюнян одержал победу техническим нокаутом над Муборизом Умаровым.

Участники Гран-при 66 кг:

Сергей Андреев — Бахтияр Оразгельдыев;

Жасулан Акимжан — Амирлан Амиров;

Наби Ашурлаев (8-1) — Бекбулат Магомеддов (23-4).

Поединки Гран-при состоятся 12 июня в Санкт-Петербурге. Призовой фонд составит 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Али Хейбати победил Артёма Тарасова единогласным решением судей на турнире «Наше дело».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить