Определились все участники международного Гран-при «Наше дело» в Санкт-Петербурге

Стали известны имена всех участников международного Гран-при «Наше дело», которое пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Сильнейшие бойцы мирового уровня приезжают в Россию не за деньгами, а ради возможности заявить о себе. Второй полуфиналист определится 12 июня, чемпион мира по грэпплингу Сергей Андреев встретится с первым номером Eagle FC Бахтияром Оразгельдыевым.

Чемпион мира по панкратиону казахстанец Жасулан Акимжан проведёт поединок против чемпиона всероссийских и международных турниров по вольной борьбе Амирлана Амирова.

Также состоится противостояние чемпиона Европы по ММА Наби Ашурлаева и двукратного чемпиона мира по боевому самбо Бекбулата Магомедова», — заявил спортивный директор бойцовской лиги Армен Гулян.

В первом поединке Гран-при в полулёгком весе Артур Арутюнян одержал победу техническим нокаутом над Муборизом Умаровым.

Участники Гран-при 66 кг:

Сергей Андреев — Бахтияр Оразгельдыев;

Жасулан Акимжан — Амирлан Амиров;

Наби Ашурлаев (8-1) — Бекбулат Магомеддов (23-4).

Поединки Гран-при состоятся 12 июня в Санкт-Петербурге. Призовой фонд составит 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Али Хейбати победил Артёма Тарасова единогласным решением судей на турнире «Наше дело».