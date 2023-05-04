Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Хейбати победил Тарасова единогласным решением судей на турнире «Наше дело»

Короткая ссылка
Али Хейбати одержал победу над Артёмом Тарасовым на турнире «Наше дело».
Хейбати победил Тарасова единогласным решением судей на турнире «Наше дело»
  • Gettyimages.ru

Бой продлился весь отведённый период времени и завершился победой Хейбати единогласным решением судей.

Кирилл Вдовин проиграл Андрею Ялымову.

В других боях брату Мурада Легенды Зайнутдину Зайчику Рамазанову и Нареку Пухляшу Симоняну присудили ничью. Одил Хайдаров победил в первом раунде Александра Коваленко. А Давид No Love Нерсисян одержал победу над Якином Мукадамшоевым.

Ранее сообщалось, что российский боец, чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о ситуации со следующим поединком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить