Хейбати победил Тарасова единогласным решением судей на турнире «Наше дело»
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Бой продлился весь отведённый период времени и завершился победой Хейбати единогласным решением судей.
Кирилл Вдовин проиграл Андрею Ялымову.
В других боях брату Мурада Легенды Зайнутдину Зайчику Рамазанову и Нареку Пухляшу Симоняну присудили ничью. Одил Хайдаров победил в первом раунде Александра Коваленко. А Давид No Love Нерсисян одержал победу над Якином Мукадамшоевым.
Ранее сообщалось, что российский боец, чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о ситуации со следующим поединком.