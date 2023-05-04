Хейбати победил Тарасова единогласным решением судей на турнире «Наше дело»

Али Хейбати одержал победу над Артёмом Тарасовым на турнире «Наше дело».

Бой продлился весь отведённый период времени и завершился победой Хейбати единогласным решением судей.

Кирилл Вдовин проиграл Андрею Ялымову.

В других боях брату Мурада Легенды Зайнутдину Зайчику Рамазанову и Нареку Пухляшу Симоняну присудили ничью. Одил Хайдаров победил в первом раунде Александра Коваленко. А Давид No Love Нерсисян одержал победу над Якином Мукадамшоевым.

Ранее сообщалось, что российский боец, чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о ситуации со следующим поединком.