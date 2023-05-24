Мостовой: никакой провокации от Роши не было — поправляет шорты

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Доказательства «Спартака»? Никакой провокации со стороны Роши не было. Просто идёт и поправляет шорты, а Соболев в 15 шагах от него. Я несколько раз посмотрел видео и никакой провокации не увидел», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что красную карточку бразильского полузащитника нужно отменить.

«Что касается наказания Соболева, то тут не знаю. Есть люди, которые решают», — заключил Мостовой.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.