Metaratings: «Балтика» и Игнашевич близки к продлению контракта

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич продолжит тренировать клуб после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По информации Metaratings, переговоры о продлении контракта уже стартовали. Игнашевич и клуб обговаривают условия соглашения и близки к заключению сделки.

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице.

Ранее Фабио Капелло пожелал удачи Игнашевичу после выхода «Балтики» в РПЛ.