Нигматуллин: шесть матчей дисквалификации для Соболева — перебор

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Мне уже жалко Соболева. На него агрессивно все накинулись. Это были эмоции и страсть — ничего более. Понятное дело, что очень некрасиво, но шесть матчей дисквалификации — перебор. Александр же не спустил штаны», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.