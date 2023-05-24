Быстров назвал Соболева идиотом после его поведения в дерби с ЦСКА

Бывший российский игрок Владимир Быстров отреагировал на удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Соболев — полный идиот, который подвёл свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто недостоин быть в клубе», — цитирует Быстрова СЭ.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.