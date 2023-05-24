«РБ Спорт»: РФС проверил судью матча «Пари НН» — «Крылья» Галимова на полиграфе

Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку в отношении главного арбитра матча 24-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» Романа Галимова.

По информации «РБ Спорт», судья прошёл проверку на детекторе лжи, но её результаты ещё неизвестны. Если Галимов был честен с полиграфом, то арбитр вернётся к работе, в противном случае дело будет передано в правоохранительные органы.

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» — 2:1. Позже ЭСК РФС признала три ошибки Галимова в пользу «Пари НН».

В знак протеста на решение судей в РПЛ генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев подал после игры в отставку.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв покинул стадион «Спартака» через три часа после завершения матча с ЦСКА.