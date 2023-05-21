Карасёв покинул стадион «Спартака» через три часа после завершения матча с ЦСКА

Стало известно время, когда главный судья столичного дерби в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА Сергей Карасёв покинул стадион «Открытие Арена».

Карасёв появился на парковке стадиона только через три часа после окончания игры. Ответив на несколько вопросов журналистов, арбитр покинул территорию арены, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что все участники матча, в числе которых футболисты, обслуживающий персонал клубов, покинули арену в течение полутора часов.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. В составе коллектива Гильермо Абаскаля дубль оформил Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). У армейцев отличился Хесус Медина (37-я).

Форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни.