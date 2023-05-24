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Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме

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Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия выразил поддержку своему соотечественнику — вратарю «Валенсии» Георгию Мамардашвили, который вступил в перепалку с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме
  • Gettyimages.ru

«Георгий — хороший человек с большим сердцем и хороший вратарь. Он просто заступился за своего одноклубника. В футболе нет места расизму. Винисиус, мы с тобой в этой борьбе», — написал Кварацхелия в соцсетях.

Игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу «Валенсии».

В компенсированное время Винисиус после стычки с игроками «летучих мышей» был удалён с поля. Позже эта красная карточка была отменена из-за недостатка информации в протоколе. В адрес бразильца также по ходу игры доносились расистские кричалки со стороны болельщиков «Валенсии».

Ранее Бразилия направила жалобу властям Испании из-за расистских оскорблений Винисиуса.

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