FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами
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В FIE сообщили, что в связи с этим в октябре планируют провести импровизированный индивидуальный чемпионат Европы.
Напомним, что федерация одобрила нейтральный статус 17 российским спортсменам. В новый список не попал ни один представитель общества ЦСКА.
Таким образом, FIE не допустила до международных соревнований призёров Олимпиады в Токио, где российские спортсмены завоевали восемь медалей (три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую).
Ранее в ФФР сообщили, что российские фехтовальщики не поедут на международные турниры.