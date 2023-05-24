FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отозвал у Европейских игр в Кракове (Польша) статус чемпионата Европы из-за проблем с визами у россиян.

В FIE сообщили, что в связи с этим в октябре планируют провести импровизированный индивидуальный чемпионат Европы.

Напомним, что федерация одобрила нейтральный статус 17 российским спортсменам. В новый список не попал ни один представитель общества ЦСКА.

Таким образом, FIE не допустила до международных соревнований призёров Олимпиады в Токио, где российские спортсмены завоевали восемь медалей (три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую).

Ранее в ФФР сообщили, что российские фехтовальщики не поедут на международные турниры.