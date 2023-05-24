Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами

Короткая ссылка
Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отозвал у Европейских игр в Кракове (Польша) статус чемпионата Европы из-за проблем с визами у россиян.
FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами
  • Gettyimages.ru

В FIE сообщили, что в связи с этим в октябре планируют провести импровизированный индивидуальный чемпионат Европы.

Напомним, что федерация одобрила нейтральный статус 17 российским спортсменам. В новый список не попал ни один представитель общества ЦСКА. 

Таким образом, FIE не допустила до международных соревнований призёров Олимпиады в Токио, где российские спортсмены завоевали восемь медалей (три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую).

Ранее в ФФР сообщили, что российские фехтовальщики не поедут на международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить